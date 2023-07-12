Вчера в Уфе был самый жаркий день с 2010 года

Вчера, 11 июля, по показаниям аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха — +38,2°С, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В последний раз самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 2010 году — +34,2°С, отмечается в сообщении.

Сегодня, по прогнозам Башгидрометцентра, в республике местами сохранится чрезвычайная пожароопасность. Днем в некоторых районах ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25м/с.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 10 июля в Уфе оказался самым жарким в истории наблюдений за 71 год.

Майя Иванова

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