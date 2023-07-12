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IT-специалисты в Удмуртии взяли льготную ипотеку на 840 млн рублей

По итогу шести месяцев 2023 года в Удмуртии сотрудники IT-компаний взяли 168 льготных ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила 840,58 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметил министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, данная программа ориентирована на создание комфортных условий не только для работы IT-компаний, но для жизни их сотрудников. «IT-ипотека не только позволяет решить жилищный вопрос, но и помогает удержать кадры в регионе»,— подчеркнул господин Меджитов.

Отмечается, что полученная в этом году сумма превышает прошлогодние цифры. Так, в 2022 году IT-специалисты взяли 103 льготных займа на 541,01 млн руб.

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