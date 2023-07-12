В Башкирии построят металлургический комплекс за 5,8 млрд рублей

ООО «Уфимский вентиляторный завод» построит в Башкирии металлургический комплекс по выпуску мелкосортного проката уголка мощностью 60 т в год. Объем инвестиций составит 5,8 млрд руб. Соответствующий документ был подписан министром промышленности, энергетики и инноваций республики Александром Шельдяевым и владельцем завода Артемом Ефремовым на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба правительства Башкирии.

Завод планируют построить за два года в одном из технопарков, конкретное место еще не выбрано, пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства промышленности республики. Сырьем для производства станет металлолом, в том числе поступающий от ремонта и модернизации трубопроводов нефтяной и газовой промышленности.

Сообщается, что около 4,6 млрд руб. инвестиций уйдет на покупку оборудования, еще 1,2 млрд руб. — на проектирование и строительно-монтажные работы.

ООО «Уфимский вентиляторный завод» зарегистрировано в октябре 2018 года в Уфе. Его учредителем является Артем Ефремов. Компания специализируется на производстве промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. За прошлый год ее прибыль составила 854 тыс. руб., выручка — 78 млн руб.

Венера Хисамова

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