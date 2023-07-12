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Жителя Удмуртии приговорили к колонии за реабилитацию нацизма среди заключенных

В столице Удмуртии перед судом предстал 49-летний ранее судимый мужчина, которого признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина во время отбывания наказания в местах лишения свободы распространял среди осужденных ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны. В частности, он отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Суд приговорил мужчину к одному году и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также на два года лишили права занимать должности на государственной службе.

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