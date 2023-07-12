Компания депутата горсовета Уфы намерена построить высотки в центре

Администрация Уфы утвердила ООО «Строительное предприятие "Инициатива" ОАО КПД» проекты планировки и межевания территории квартала площадью 25,2 га, ограниченного улицами Владивостокской, 8 Марта, Джалиля Киекбаева, Революционной.

В квартале планируется построить трехсекционный 20-этажный дом, два 26-этажных дома с подземными стоянками и встроенной детской поликлиникой на 100 посещений, двухэтажный детсад на 190 мест, трехэтажный центр образования, включающий детсад на 150 мест и школу на 1,1 тыс. мест. Также запроектированы два девятиэтажных многоуровневых паркинга на 280 и 300 машиномест и пять двухэтажных подземных стоянок в общей сложности на 336 мест. Новая застройка будет рассчитана на 2,6 тыс. человек.

В настоящее время в квартале расположены восемь многоэтажных домов от девяти до 17 этажей, где живут около 2,5 тыс. человек, предприятие химчистки «Галия», торгово-офисный и гаражный комплекс. Предполагается снос двухтажных домов 1960 года постройки по Владивостокской улице, склада, ангаров и гаражей общей площадью 11,9 тыс. кв. м.

Общее число жильцов в квартале по проекту составит 5,2 тыс. человек.

Строительное предприятие «Инициатива» ОАО КПД образовано в 1998 году в Уфе. Принадлежит предпринимателям Ильдару и Рустаму Мукаевым (депутат горсовета Уфы). Уставный капитал составляет 40 млн руб. За 2022 год чистая прибыль компании составила 19,1 млн руб. при выручке 58,5 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте