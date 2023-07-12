В Челябинской области пресекли вывоз нелегальной партии рыбных консервов

Сотрудники Челябинской таможни и областного управления ФСБ пресекли вывоз в Таджикистан крупной партии рыбных консервов по поддельным сопроводительным документам. Стоимость нелегального товара оценивается в 3,5 млн руб. Об этом сообщают в пресс-службе Челябинской таможни.

Большегруз, который перевозил 21 т рыбной продукции, остановили в пункте пропуска Бугристое. На его борту таможенники обнаружили 84 тыс. банок консервов — кильку в томатном соусе и шпроты в масле. Водитель предъявил на продукцию ветеринарный сертификат, который оказался поддельным и не выдавался Россельхознадзором.

На основании этого таможня возбудила уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Незаконный товар изъят, ведется расследование.

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