Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:20

СКР проводит проверку по факту гибели подростка в Каме

СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде 14-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний подросток находился на берегу реки Камы без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится экспертиза.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...