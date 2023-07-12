СКР проводит проверку по факту гибели подростка в Каме

СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде 14-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний подросток находился на берегу реки Камы без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена и проводится экспертиза.