В Татарстане затонул легковой автомобиль с двумя людьми

В Татарстане из реки Меша извлекли легковую машину с двумя погибшими внутри. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Татарстана Фото: МЧС Татарстана

Трагедия произошла накануне вечером около поселка Карповка в Пестречинском районе. Сообщение о ЧП поступило в 18:42. Заявитель обнаружил на месте пустые палатки и высохшую еду. Кроме того, он нашел оторванный задний бампер с госномером от машины. По его словам, сам автомобиль съехал с обрыва в водоем.

Машину с людьми извлекли на берег в 1:30 12 июля. Погибшими оказались мужчина 1989 года рождения и женщина 1986 года рождения. Детали трагедии выясняются.

"Ъ-Казань"