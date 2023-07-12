В Татарстане затонул легковой автомобиль с двумя людьми

В Татарстане из реки Меша извлекли легковую машину с двумя погибшими внутри. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.
Фото: МЧС Татарстана
Трагедия произошла накануне вечером около поселка Карповка в Пестречинском районе. Сообщение о ЧП поступило в 18:42. Заявитель обнаружил на месте пустые палатки и высохшую еду. Кроме того, он нашел оторванный задний бампер с госномером от машины. По его словам, сам автомобиль съехал с обрыва в водоем.
Машину с людьми извлекли на берег в 1:30 12 июля. Погибшими оказались мужчина 1989 года рождения и женщина 1986 года рождения. Детали трагедии выясняются.