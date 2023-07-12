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Коммерсантъ FM
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Reuters: связанные с РФ хакеры атаковали иностранных дипломатов на Украине с помощью рекламы BMW

Связанные с Россией хакеры получили доступ к данным иностранных дипломатов на Украине с помощью рекламы о продаже автомобиля BMW, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Атака была направлена против дипломатов, работающих по крайней мере в 22 примерно из 80 иностранных представительств в столице Украины

К атаке, по версии источников Reuters, причастна хакерская группировка APT29 (другое ее название — Cozy Bear), предположительно сотрудничающая со Службой внешней разведки России.

По данным агентства, в середине апреля 2023 года дипломат из МИД Польши отправил по электронной почте в другие работающие на Украине диппредставительства рекламное объявление о продаже подержанного седана BMW 5-й серии. Впоследствии хакерская группировка перехватила и скопировала это объявление, внедрила в него вредоносное программное обеспечение (ПО), а затем отправила его десяткам других иностранных дипломатов в Киеве. Программное обеспечение было замаскировано под альбом фотографий подержанного автомобиля, также хакеры снизили цену авто в объявлении. При попытке открыть объявление компьютер или любой другой гаджет заражался вредоносным ПО.

Кто именно из дипломатов стал жертвой кибератаки, не уточняется, официальных комментариев никто из представителей посольств изданию не предоставил. В американском Госдепартаменте сообщили, что в курсе информации об атаке, но никто из дипломатов США в результате нее не пострадал.

Александр Кислов

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