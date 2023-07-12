Задержан подозреваемый в избиении дрессировщика столичного цирка

Охранник пермского ЧОПа Самандар Исмаиилов, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений дрессировщику Большого Московского цирка Игорю Корчагину, задержан. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

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Как сообщалось ранее, у Игоря Корчагина, который должен был выступить в пермском цирке, произошел конфликт с сотрудниками ЧОП. В результате дрессировщик оказался в больнице с травмой головы, его состояние оценивается как тяжелое. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.