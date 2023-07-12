В Саратовской области самозанятыми стали более 85 тысяч человек

С начала 2022 года количество оформленных самозанятых выросло в Саратовской области в 2,3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

Всего в субъекте РФ зарегистрированы 85,3 тыс. самозанятых, преимущественно работающих в сферах перевозки, парикмахерских услуг и маникюра, автосервиса, репетиторства, торговли.

«Стимулом для регистрации в качестве самозанятого является доступ к мерам господдержки, предусмотренным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», — считает министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

В пресс-службе напомнили, что в июле начнет действовать еще одна мера поддержки — регистрация товарного знака.

Дарья Васенина