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обновлено 08:29

Прокуратура выявила нарушения в декларациях сотрудников медицинского университета Красноярска

18 сотрудников Красноярского государственного медицинского университета привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, проштрафившиеся работники вуза предоставили неполные и недостоверные сведения в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Прокурорская проверка выявила, что семь сотрудников университета не указали наличие в собственности земельных участков, жилых домов, квартир, автомобиля, несколько сотрудников не задекларировали доход от работы по совместительству, продажи жилья, операциях с ценными бумагами.

«Больше 5 млн руб. дохода не отразили сотрудники вуза в декларациях за 2022 год»,— сообщил Telegram-канал прокуратуры.

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Илья Николаев

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