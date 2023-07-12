Прокуратура выявила нарушения в декларациях сотрудников медицинского университета Красноярска

18 сотрудников Красноярского государственного медицинского университета привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, проштрафившиеся работники вуза предоставили неполные и недостоверные сведения в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Прокурорская проверка выявила, что семь сотрудников университета не указали наличие в собственности земельных участков, жилых домов, квартир, автомобиля, несколько сотрудников не задекларировали доход от работы по совместительству, продажи жилья, операциях с ценными бумагами.

«Больше 5 млн руб. дохода не отразили сотрудники вуза в декларациях за 2022 год»,— сообщил Telegram-канал прокуратуры.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев