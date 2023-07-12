Запрет на движение фур по трассам в Челябинской и Курганской областях снова продлен

В Челябинской и Курганской областях 12 июля снова будет ограничено движение большегрузного транспорта по федеральным трассам. Из-за жаркой погоды проезд для фур запрещен с 12 до 20 часов, сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Движение ограничивается на 16-146 км федеральной трассы А-310, 12-465 км – Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Новосибирск), 0-91 км – «Иртыш» (Челябинск – Курган – подъезд к Тюмени), 125-356 км – Р-354, 1548-1871 км – М5 «Урал» (Москва – Челябинск), 11-130 км – М5 «Урал» (Челябинск – подъезд к Екатеринбургу).

По прогнозам синоптиков, в Челябинской области жара спадет 13 июля. В среднем по региону днем ожидается +23,+28 градусов.

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