В пяти дошкольных учреждениях Южно-Сахалинска выявили случаи энтеровируса

В четырех детских садах и одной группе присмотра в Южно-Сахалинске зарегистрировали вспышки энтеровирусной инфекции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По его данным, пострадали пять человек. ТАСС со ссылкой на местные СМИ пишет, что только в детском саду №28 заразились 11 человек.

«Групповые случаи энтеровирусной инфекции с количеством пострадавших пять человек сформировались в детских садах г. Южно-Сахалинска №28, 11, 35, 49 и группе присмотра "Кроха", связанные с заносом инфекции в организованные коллективы»,— говорится в пресс-релизе на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Энтеровирусные инфекции — группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Чаще всего болеют дети в возрасте от трех до десяти лет. Характеризуются повышением температуры тела до 38–39 градусов, в числе других симптомов — слабость, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы.

Лаура Кеффер