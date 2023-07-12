Суд не стал рассматривать ходатайство Владимира Нелюбина об условно-досрочном освобождении

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении бывшего акционера и экс-председателя наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Как следует из картотеки суда, такое решение было принято вчера, 11 июля. Причины прекращения производства по материалу не указаны. Таким образом, господин Нелюбин продолжит отбывать назначенное ему наказание.

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Владимир Нелюбин был осужден в 2019 году за два преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ленинский райсуд Перми приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Общий ущерб потерпевшим по делу составил 222 млн руб. Сначала господин Нелюбин находился в исправительном учреждении общего режима, а затем был переведен в колонию-поселение.

В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении господина Нелюбина, но Ростовский областной суд отменил этот судебный акт. В решении было отмечено, что осужденный не раскаялся и не возместил ущерб.