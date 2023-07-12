На основании прогноза погоды в Хакасии ввели режим повышенной готовности до 10 сентября

Режим повышенной готовности введен в Республике Хакасия. Он будет действовать два месяца - до 10 сентября.
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Режим введен постановлением правительства региона. Он датирован 11 июля.
«…В связи с прогнозируемым возникновением на территории Республики Хакасия в июле–августе 2023 года опасных метеорологических явлений (сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра с порывами 15–20 м/с, местами 25 м/с и более)»,- говорится в документе о причинах такого решения властей.
В июле в Хакасии уже устанавливался режим повышенной готовности. Но он действовал только двое суток - 8 и 9 июля.