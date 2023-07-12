Для защиты двух деревень в Башкирии от пожара выехала вторая аэромобильная бригада

Лесной пожар, начавшийся несколько дней назад в труднодоступной горной местности в Белорецком районе Башкирии, из-за сильного ветра начал активно распространяться в сторону деревень Азнагулово и Катарыш, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Расстояние до населенных пунктов составляет, соответственно, 7 км и 5 км.

За сутки площадь пожара увеличилась до 320 га. Ночью для защиты населенных пунктов из Уфы выехал второй эшелон аэромобильной группировки МЧС, в составе которого 34 человека и три единицы техники. Отмечается, что спасатели предотвратили распространение огня на населенные пункты.

Для оценки и мониторинга ситуации используются беспилотники. Огонь тушат 163 человека и 22 единицы техники, в том числе три бульдозера и вертолет КА-32. Пожарным помогают 35 волонтеров.

Из-за сложной обстановки в лесах вблизи двух деревень и прогноза об усилении ветра на территории Серменевского и Узянского сельсоветов в Белорецком районе установлен режим чрезвычайной ситуации.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте