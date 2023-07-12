Президентом омского ФК «Иртыш» стал его главный тренер

Главный тренер «Иртыша» Валерий Петраков будет работать и президентом омского футбольного клуба. О смене руководителя клуба сообщила пресс-служба «Иртыша», которому в этом сезоне предстоит выступать в дивизионе «Золото» Второй лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, у предыдущего президента Сергея Новикова истек срок контракта, который было решено не продлевать. В прошлом сезоне «Иртыш» занял второе место в своей группе Второй лиги.

В межсезонье Вторая лига была переформатирована. «Иртыш» попал в дивизион А «Золото». Первый матч омичи проведут 16 июля в гостях с клубом «Спартак Кострома». Всего в дивизионе 10 команд.

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Валерий Лавский