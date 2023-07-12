В Хакасии возбуждено дело на экс-полицейского, сфотографировавшего секретные документы

Бывшего сотрудника полиции Хакасии заподозрили в хищении секретных сведений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Согласно версии следствия, подозреваемый в период работы в полиции сфотографировал на камеру мобильного телефона сведения о результатах оперативных разработок ведомства, составляющих гостайну, к которым он не имел доступа. В отношении бывшего стража порядка возбудили уголовное дело по ч. ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих гостайну), за что ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее по материалам УФСБ в отношении того же экс-полицейского было возбуждено уголовное дело о покушении на кражу майнингового оборудования и превышении должностных полномочий. Оно находится на рассмотрении суда.

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Илья Николаев