В пригородах Барнаула восстанавливают электроснабжение после ночного шторма

Шквалистый ветер в Барнауле повредил несколько линий электропередачи. Стихия бушевала в столице Алтайского края в ночь на 12 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным мэрии Барнаула, самый сильный удар ветра пришелся на пригородные поселки Спутник, Авиатор и Лесной. Там была отключена электроэнергия. Ремонт сетей ведут «Пригородное РЭС» и «Павловское РЭС».

«Также зафиксировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, деревья убраны. В местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня - сообщил также официальный сайт Барнаула.

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Валерий Лавский