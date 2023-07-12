МЧС не исключает деформаций железной дороги в четырех федеральных округах из-за жары

Температура выше средних климатических значений может привести к деформации железнодорожного полотна в нескольких регионах четырех федеральных округов, говорится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Также не исключается перегрев трансформаторных подстанций.

ВНИИ ГОЧС сообщил, что температура будет выше климатической нормы на 3–8°C в течение текущей недели в южных субъектах Уральского федерального округа, а также в регионах Приволжского (Башкортостан, Оренбургская область), Сибирского (Омская, Томская, Новосибирская области) и Южного (Астраханская область) федеральных округов. «В этих регионах существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна»,— говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Прогноз ВНИИ ГОЧС был сделан 10 июля. СМИ обратили на него внимание только сегодня, 12 июля. Для некоторых регионов он может быть уже неактуальным. Например, в Уфе температура последние два дня составляла +39°C и +37°C, в Оренбурге оба дня она достигала +40°C. В ближайшие дни в этих регионах прогнозируется температура ниже +30°C.

Леонид Уварчев