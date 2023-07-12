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Коммерсантъ FM
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В Ангарске горит установка по переработке нефтепродуктов

Пожар произошел на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области. На момент прибытия сотрудников МЧС площадь пожара составляла 240 кв. м. Никто не пострадал

Сообщение о пожаре в промзоне Ангарска поступило в региональное управление МЧС в 7:22 по местному времени (2:22 по московскому). Горит частная установка для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта.

«Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области в Telegram. Пожар тушат девять пожарных расчетов.

Леонид Уварчев

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