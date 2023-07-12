Экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина с начала года возрос на треть

В текущем году Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 11 450 партий рыбы и морепродуктов общим весом 876 024,6 т. Это на 34% превышает аналогичный показатель 2022 года, говорится в сообщении ведомства.

Наиболее крупный импортер рыбы и морепродуктов — КНР, в которую с начала 2023 года поставлено 514 189 т. За аналогичный период прошлого года экспорт в Китай составил 198 868 т. Таким образом, поставки увеличились в 2,7 раза. Также крупными импортерами рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалина являются Южная Корея — 331 812 т, Япония — 10 050 т, Нигерия — 7575 т и Таиланд — 6293 т.

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 16 стран. «Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции — минтай, треска, живой краб»,— информирует Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Алексей Чернышев, Владивосток