В Екатеринбурге горят строительные бытовки и поддоны под ЛЭП на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар произошел на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи. На площади 1,5 тыс. кв. м горят строительные бытовки и поддоны.

Сообщение о пожаре в районе улицы Сибирский тракт поступило в ночь на 12 июля в региональное управление МЧС. Изначально пожарные оценили площадь возгорания в 1,3 тыс. кв. м, но к 4:17 по местному времени (2:17 по московскому) оно было локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.

«Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram. Пожар тушат 47 человек, используется 15 единиц спецтехники. Развернут оперативный штаб. О пострадавших не сообщается.

Леонид Уварчев