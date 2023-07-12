Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге горят строительные бытовки и поддоны под ЛЭП на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар произошел на открытой площадке в Екатеринбурге под высоковольтной линией электропередачи. На площади 1,5 тыс. кв. м горят строительные бытовки и поддоны.

Сообщение о пожаре в районе улицы Сибирский тракт поступило в ночь на 12 июля в региональное управление МЧС. Изначально пожарные оценили площадь возгорания в 1,3 тыс. кв. м, но к 4:17 по местному времени (2:17 по московскому) оно было локализовано на площади 1,5 тыс. кв. м.

«Тушение пожара осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередач и высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram. Пожар тушат 47 человек, используется 15 единиц спецтехники. Развернут оперативный штаб. О пострадавших не сообщается.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...