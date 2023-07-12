Воронежский университет инженерных технологий начал производить анализаторы здоровья по запаху кожи

На малом инновационном предприятии Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) началось опытное производство так называемых «биосканеров здоровья», разработанных специалистами вуза. Устройства представляют собой портативный прибор, который «оценивает состояние здоровья по составу веществ, выделяемых кожей». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщила заведующий кафедрой физической и аналитической химии ВГУИТ Татьяна Кучменко, научный руководитель проекта и совладелец предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, первая партия в порядка 100 биосканеров была произведена на мощностях ООО «Сенсорика—новые технологии». Они не имеют статуса медицинского оборудования и направлены только «на использование в домашних условиях».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сенсорика—новые технологии» зарегистрировано в Воронеже 2009 году. Уставный капитал – 11 тыс. руб. Основной вид дедятелности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директором является Руслан Умарханов. Ему же принадлежат 33% долей в ООО, еще 33% — у Татьяны Кучменко, а 34% принадлежат ВГУИТ. Выручка ООО по итогам 2022 года составила 849 тыс. руб., чистая прибыль — 134 тыс. руб.

Фото: vsuet.ru

Как рассказала госпожа Кучменко, для биосканера было разработано программное обеспечение на базе Android: «Приложение показывает результаты измерения прибора в трех видах: численном (состояние здоровья в процентах), вербальном (описание причин отклонения от нормы) и интеллектуальном (визуальное изображение самочувствия человека)». «Прибор с сенсором оценивает состояние здоровья по составу веществ, выделяемых кожей. Аппарат также определяет, есть ли проблемы с функционированием до 20 систем организма и позволяет выявлять на раннем этапе инфекционные, вирусные и другие заболевания»,— говорится в концепции проекта.

Объем инвестиций в проект не раскрывается, поскольку он зависит «от договорных отношений с разработчиками программного обеспечения». Окупаемость разработки госпожа Кучменко также предпочла не оценивать: «сложно сформировать доступный рынок».

Кабира Гасанова

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