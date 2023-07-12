На Чукотке в древности был более мягкий климат, чем сегодня

Ученые Санкт-Петербургского университета в составе научного коллектива исследовали кости утконосых динозавров, найденные на Чукотке, и подтвердили, что 66 млн лет назад на этой территории был более мягкий климат, вопреки имевшемуся ранее представлению о суровых погодных условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stephen-leonardi / unsplash.com Фото: stephen-leonardi / unsplash.com

Остатки динозавров конца мелового периода (около 66 млн лет назад) были найдены на чукотском местонахождении полярных позвоночных Каканаут в 2009 году в ходе экспедиции Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. В 2014 году материал — две бедренные кости длиной почти метр каждая, позвонки, обломки плечевой кости и лопатки — был передан специалистам кафедры зоологии позвоночных СПбГУ для изучения. Вместе с этим ученые Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН реконструировали растительный компонент древней экосистемы этой территории и установили, что климат на Чукотке в конце мелового периода был гораздо мягче, чем сейчас: средняя температура составляла около 12°C. В свою очередь, палеонтологи Санкт-Петербургского университета провели подробное исследование найденных костей методом палеогистологии.

«Мы подготовили тонкие срезы костей и исследовали их структуру и строение. Это позволяет определить, как и с какой скоростью росли кости. Мы ожидали увидеть признаки того, что динозавры жили в более суровых условиях, как, например, в то же время на Аляске. Однако в исследуемых костях таких признаков обнаружено не было, наоборот, мы нашли убедительные подтверждения относительно мягкого климата»,— рассказал и. о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

В частности, речь идет о линиях остановок роста костей, свидетельствующих о том, что кость переставала расти в определенные промежутки времени. Это можно сравнить с годовыми кольцами деревьев, которые формируются только зимой и по которым ученые могут определить примерный возраст. В найденных чукотских костях динозавров таких линий не было, что говорит о непрерывном росте, который невозможен в суровых условиях.

По словам палеонтологов СПбГУ, теоретически динозавры могли избегать неблагоприятных полярных условий (например, полярной ночи), ежегодно мигрируя на юг. Однако путь в тысячи километров — это стресс для организма, который должен был отразиться на строении костей. Таким свидетельством, помимо линий остановок роста, могло стать наличие прослоек медленнорастущей кости с меньшим количеством сосудов. Ничего из этого в находках обнаружено не было. Кроме того, в Каканауте ученые также нашли яйца динозавров, что свидетельствует об их размножении на территории Древней Чукотки и противоречит миграционной концепции, поскольку миграции невозможны при активном размножении.

«Мы предполагаем, что объяснить такое сильное изменение климата за эти годы можно наличием теплого течения 66 млн лет назад. Сравнить это можно, например, с Британскими островами, которые находятся немногим южнее Чукотки, примерно на той же широте, что и Камчатка, но теплое течение Гольфстрим делает климат в Британии гораздо более мягким. Возможно, подобные природные явления наблюдались и на Чукотке»,— пояснил магистрант СПбГУ Роман Бапинаев.

Ученые СПбГУ являются крупными специалистами в палеонтологии. В конце 2022 года вместе с коллегами из Великобритании они открыли самый древний полный скелет хвостатой амфибии-«супергероя».

А год назад в СПбГУ началось обучение палеонтологии на онлайн-курсе «Эволюционная история позвоночных: от рыб к динозаврам и человеку» на платформе «Открытое образование». Слушатели смогут «пройти» эволюционный путь позвоночных: от давно вымерших групп динозавров до современных представителей фауны.

Павел Скучас, и. о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Расскажите о динозаврах, остатки которых позволили сделать это открытие. Что это были за виды, где еще на Земле находили их окаменелости?

— Исследованные костные остатки принадлежали утконосым динозаврам (гадрозаврам). Это были крупные (7–10 метров в длину) растительноядные животные, которые обитали в меловом периоде практически на всех континентах. Определить описанные в публикации кости до уровня видов не удалось, так как позвонки и кости конечностей, описанные в работе, не несут признаков, которые позволили бы это сделать.

— «Растительный компонент древней экосистемы этой территории». Можете ли рассказать, о каком именно растении идет речь, в каком виде и состоянии оно сохранилось, какими методами его удалось исследовать?

— В нашей научной публикации не было палеоботанического раздела, однако мы опирались на результаты, опубликованные нашими соавторами в 2020 году (Zolina et al., 2020). Из местонахождения Каканаут известно большое количество растений разных видов (в том числе и цветковых), которые сохранились в первую очередь в виде отпечатков листьев. По их размеру и строению с применением специальных программ были сделаны выводы о климате на Чукотке 66 млн лет назад. Так, в то время на Чукотке был умеренный климат со среднегодовой температурой +12°С.

— «Средняя температура составляла около 12°C». Для сравнения, о какой температуре идет речь, согласно распространенным представлениям, которые ваша находка опровергает? И какова средняя температура в регионе сейчас?

— По палеоботаническим данным, среднегодовая температура на Чукотке (в районе Каканаута) была +12°, то есть климат был не холодным, а скорее умеренным, более теплым, чем в позднем мелу Аляски, и тем более теплее, чем на Чукотке сейчас (современные среднегодовые температуры Чукотки — от –4°C до –12°C). Строение костей динозавров это подтверждает, поскольку не было отмечено маркеров стресса (годовых колец или резких изменений в ориентации сосудов), формирующихся в суровом климате.

— Сегодняшняя Чукотка — это тундры и арктические пустыни. А какие природные зоны были в регионе в то время?

— Широколиственные леса во влажном умеренном климате. Схожий климат с тем, что был на Чукотке тогда, сейчас можно наблюдать в Японии — например, в области Умедайра.

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