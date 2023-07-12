С Эльбруса эвакуированы туристы из РФ и Белоруссии, просившие о помощи

Спасатели эвакуировали с Эльбруса одного российского и четырех белорусских туристов. Они преодолели спуск «при пурге, снеге и шквалистом ветре», сообщило МЧС РФ.

Туристическая группа сейчас находится в поселке Терскол на базе спасательного отряда МЧС РФ. Эвакуированным не нужна медпомощь. Поисково-спасательная операция завершена.

Тургруппа из пяти человек запросила помощь спасателей накануне, 11 июля, при спуске с Эльбруса на высоте 5,3 тыс. м. Двум туристам стало плохо. Поход не был зарегистрирован в МЧС.

Леонид Уварчев