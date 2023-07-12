Саркисов Руслан Эдуардович

Родился 1 декабря 1978 года. Окончил Институт экономики и финансов Государственного университета управления (2001).

С 2002 года занимал разные должности в российских и международных компаниях (Ernst & Young, «Базовый элемент», CentreInvest Capital Partners, «Роснано»). В 2011–2013 годах был старшим вице-президентом Российского фонда прямых инвестиций. Участвовал в реализации инвестпроектов в телекоммуникационном и сырьевом секторах и создании российско-китайского инвестиционного фонда с капиталом $2 млрд.

В 2013 году основал в Москве сеть фитнес-клубов ARMA S.M.C. C 2014 по 2018 год — заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В 2018–2021 годах — гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий. С декабря 2021 года возглавляет венчурный фонд «Восход».