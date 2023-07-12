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Коммерсантъ FM
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Эксперты оценили активность партий на выборах региональных депутатов

16 политических партий уже выдвинули кандидатов на выборы депутатов законодательных собраний субъектов РФ, которые пройдут 10 сентября. Об этом во вторник сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), анализирующей ход избирательной кампании. 11 из 16 партий выдвинули списки как по единым округам (когда избиратели голосуют за партию на всей территории региона), так и по одномандатным (когда голосуют за конкретных кандидатов). Еще пять пока сделали ставку только на одномандатников.

По подсчетам экспертов НОМ, лидером с точки зрения активности на текущий момент является «Единая Россия», чьи партсписки по единым округам заверены в 12 из 20 регионов, где пройдут выборы. Следом идут ЛДПР (11), «Коммунисты России» (10), «Новые люди» (9), КПРФ (7), «Справедливая Россия — За правду» (6), Партия пенсионеров, «Родина», «Зеленые» (по 4), а также Российская партия свободы и справедливости и Партия роста (по 1).

Кандидатов только в одномандатных округах выдвинули «Яблоко» (Башкирия, Якутия, Владимирская, Ивановская и Смоленская области), Партия дела (Якутия и Забайкальский край), «Гражданская платформа» (Якутия), «Партия за справедливость» (Хакасия) и Партия социальной защиты (Кемеровская область).

Лидерство по партийному представительству на выборах депутатов заксобраний пока удерживают Якутия, Хакасия и Смоленская область, где о намерении побороться за мандаты заявили по девять партий. Следом идут Владимирская область, Калмыкия и Забайкальский край (по восемь), Кемеровская и Ульяновская области (по семь).

Напомним, что этап выдвижения уже завершился в Калмыкии, Якутии, Хакасии, Забайкальском крае, Владимирской, Кемеровской, Смоленской и Ульяновской областях. На этой неделе он закончится в Архангельской, Ивановской и Ярославской областях и Ненецком автономном округе, на следующей — в Башкирии, Бурятии и Иркутской области. Наконец, в Ростовской области этап выдвижения продлится до 28 июля. В новых субъектах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — из-за военного положения выдвижение будет самым поздним, оно продлится с 24 июля по 17 августа. Там депутатов будут выбирать только по партспискам.

Андрей Прах

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