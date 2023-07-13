Сбербанк бдит

Несмотря на все усилия регуляторов и банкиров, борьба с социальной инженерией на финансовом рынке пока идет без особого успеха. Банки, от которых с каждым днем требуется все большая бдительность в вопросах противостояния мошенникам, сдаваться не намерены. Но от их рвения, как это нередко бывает, начинают страдать сами клиенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На днях моя хорошая знакомая попала в неожиданную ситуацию. Начиналось все довольно обычно, нужно было снять наличные с карты Сбербанка, но ее при себе не было. Не беда, был паспорт, счет открыт на ее имя, можно снять средства в кассе. Казалось бы, минутное дело — в век цифровых технологий и развитого дистанционного обслуживания, а также отсутствия валютообменных операций в прежнем объеме очереди в кассу ушли в прошлое. Однако до попадания в заветное «окно» надо пройти зону клиентского обслуживания, где менеджер выдаст нужные для снятия наличных документы.

Обычно сложностей с прохождением всей цепочки не возникает, но в этот раз что-то пошло не так. После информации о том, что моя знакомая хочет получить со своего счета 100 тыс. руб., менеджер инициировала проверочный звонок. На мобильный клиентки поступил звонок от робота Сбербанка, хотя банки особенно обращают внимание клиентов, что сами им не звонят. Но тут все было чисто, а менеджер оказалась бессильна продолжить процесс — надо пройти проверку робота. Он же долго на разный манер задавал вопрос: «Сама ли клиент решила снять средства или под чьим-то давлением?» В итоге поверка была пройдена, средства получены, но, как говорится, «осадочек остался».

Бдительность банка понятна. По данным ЦБ, мошенникам в первом квартале удалось похитить у клиентов банков 4,5 млрд руб. При этом количество операций без согласия граждан снизилось на 2% год к году, однако доля социальной инженерии (когда клиент сам предоставляет данные, переводит или передает средства мошенникам под их влиянием) остается на высоком уровне — 50,5%. Вернуть клиентам банков удалось всего 4,3% от общего объема похищенных средств, что составило около 195,6 млн руб.

На этом фоне Госдума недавно приняла во втором чтении закон, который обязует банки в течение 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Закон усложняет проверку переводов, и банкиры, судя по всему, уже начинают к этому готовиться. Возразить почти нечего, сохранение средств — главная задача любого банка. Но вопрос в том, как вместе с информбезопасностью и высокими технологиями искусственного интеллекта не выплеснуть клиентский опыт.