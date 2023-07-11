Персональная инвестиция

В суд передано уголовное дело известного в Ульяновской области предпринимателя, в прошлом — члена президиума регполитсовета «Единой России» Геннадия Соловьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, Геннадий Соловьев под свой проект, которому был присвоен статус особо значимого, получил в аренду земли сельхозназначения, но инвестпроект так и не был реализован. Вместо этого предприниматель выкупил земли по льготной цене и, разделив на более мелкие участки, стал их продавать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Предприниматель свою вину не признает. Адвокаты утверждают, что инвестпроект был выполнен на 70%, а их подзащитный действовал строго в рамках закона. По мнению политологов, в регионе в то время сложилась «не очень хорошая традиция», когда приближенные к власти бизнесмены получали дополнительные преференции, которыми порой пользовались в своих интересах.

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Следственное управление СКР по Ульяновской области в понедельник вечером сообщило, что расследование уголовного дела директора ООО «Агрофирма Лаишевская» Геннадия Соловьева завершено, дело направлено в суд.

Геннадий Соловьев известен в регионе как крупный предприниматель, работающий в сфере сельского хозяйства, под его контролем находятся ООО «Агрофирма Лаишевская» и ООО «Новые агротехнологии», где он также занимает должность директора и имеет долю 49,9%. Он также был депутатом гордумы Ульяновска (с 2005 года по 2015 год), членом президиума регполитсовета «Единой России», возглавлял в 2022 году ре­гиональный партийный фонд.

СУ СКР сообщило, что Геннадий Соловьев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при использовании в своих интересах земель, выделенных компании под особо значимый инвестпроект, чем нанес ущерб казне Ульяновской области на сумму более 209 млн руб. По данным следственных органов, расследование велось при содействии УФСБ.

Геннадий Соловьев был задержан 21 марта 2022 года, уже на следующий день ему было предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде ограничения определенных действий (запрет на выход в интернет, телефонные звонки, общение со свидетелями и т.д.). Вслед за этим реготделение «Единой России» освободило Геннадия Соловьева с поста президента партийного фонда, вывело из состава регполитсовета и приостановило его членство в партии до приговора суда, отметив, что «если будет обвинительный приговор, он лишится парт­билета».

В прокуратуре Ульяновской области «Ъ» пояснили, что Геннадий Соловьев, не являясь официально учредителем или соучредителем агрофирмы (доли ее принадлежат его родственникам), при этом фактически лично руководил компанией. Как было сказано в обвинительном заключении, в 2015 году агрофирма направила в комиссию по отбору инвестпроектов на присвоение им статуса особо значимого свой проект «Создание современного сельскохозяйственного производства для развития растениеводства Ульяновской области», согласно которому, общая сумма капвложений компании должна была составить 295,8 млн руб. По решению комиссии в августе 2015 года проекту был присвоен статус особо значимого, а затем, в связи с этим, на основании полученного статуса, распоряжением губернатора Сергея Морозова в ноябре 2015 года агрофирме были выделены пять земельных участков в аренду без торгов общей площадью более 1,3 тыс. га (один, 1,199 тыс. га) — в районе села Лугового, остальные — в районе Лаишевки. Однако, считает следствие, Геннадий Соловьев «не имел намерений» исполнять инвестпроект в объеме, предусмотренным бизнес-планом, и инвестировать в проект обещанные средства. При этом агрофирма, «создавая видимость надлежащего использования указанных земельных участков и исполнения обязательств», постоянно направляла в правительство региона отчетность, которая, по мнению следствия, не соответствовала реальному положению дел. Через три года аренды, в соответствии с законодательством, у агрофирмы появилось право выкупа арендованных участков, и региональное министерство строительства и архитектуры, основываясь на заявлениях и документах агрофирмы, «в 2020–2022 годах заключило с ней договоры купли-продажи земельных участков» «по цене, равной 20% кадастровой стоимости».

К тому времени, в сентябре 2021 года, гордума Ульяновска согласилась с предложением мэрии об изменении статуса участков около Лаишевки, сменив статус с зон зеленых насаждений общего пользования и земель сельхозназначения на территории, позволяющие вести ИЖС и организовывать СНТ.

Получить пояснения мэрии и гордумы, как получилось, что земли, предназначенные под инвестпроект, выведены из земель сельхозназначения, не удалось. Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска Наталья Гордеева на запрос «Ъ» не ответила.

После получения участков в собственность, как отмечают в облпрокуратуре, агрофирма два из пяти участков (в районе Лаишевки), полученные под инвестпроект, разделила на более мелкие участки и стала продавать их под ИЖС.Всего, по данным следствия, «было продано 18 участков, но все участки продать не успели». В то же время в прокуратуре признают, что на остальных полученных территориях инвестпроект частично все же исполнялся. По данным следствия, всего, по данным источников «Ъ», близких к следственным органам, в него было вложено около 70 млн руб.

«В этом и есть мошенничество, обман состоял в том, что Соловьев вводил в заблуждение уполномоченные органы, утверждая, что земля используется в соответствии с бизнес-планом, а по итогу приобрел участки в свою собственность, получив возможность затем делать с ними все, что ему нужно»,— пояснили в прокуратуре Ульяновской области.

С выводами обвинения не согласна защита. Адвокат Геннадия Соловьева Ирина Бондина сказала «Ъ», что Геннадий Соловьев вину свою не признал, но, основываясь на 51 статье Конституции, от показаний во время предварительного следствия отказался. В то же время она отметила, что «в соответствии с нормами Земельного кодекса, „Агрофирма Лаишевская“ законно получила право приобретения земель в собственность», «тем более что сам инвестпроект был выполнен существенно, примерно на 70%, обмана не было, Соловьев действовал полностью в рамках закона».

Ульяновский политолог Николай Васин в беседе с «Ъ» заметил, что в регионе «существовала не очень хорошая традиция», «когда приближенные к власти напрямую или по партийной линии бизнесмены получают какие-то преференции, а потом используют преимущества в своих личных интересах».

Сергей Титов, Ульяновск