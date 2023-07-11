Банкротства поставили на паузу

В первом полугодии 2023 года в Самарской области количество компаний-банкротов снизилось на 26%. За первые шесть месяцев этого года несостоятельными признаны 66 организаций, тогда как за аналогичный период прошлого года таких компаний было 90. Область замыкает десятку регионовлидеров по числу обанкротившихся компаний. На первом месте находится Москва (685 банкротовюрлиц). Четвертое место занял соседний с Самарской областью Татарстан (116). Как поясняют эксперты, на снижение количества несостоятельных юрлиц повлиял действовавший в 2022 году мораторий на банкротство, поэтому во втором полугодии текущего года стоит ожидать существенный рост числа организаций-­банкротов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За первые шесть месяцев 2023 года суд признал банкротом 66 компаний в Самарской области

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ За первые шесть месяцев 2023 года суд признал банкротом 66 компаний в Самарской области

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарская область в первом полугодии этого года стала десятым регионом по количеству обанкротившихся юридических лиц, следует из отчета Федресурса. Несостоятельными признаны 66 компаний. При этом показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на 26,7% (было 90). Лидером рейтинга стала Москва (685 банкротов, –37,6% к первому полугодию 2022-го). На втором месте — Московская область (218, –50,0%). Третью строчку занял Санкт-Петербург (200; –52,4%). Четвертое место заняла Республика Татарстан (116, –6,5%). За ними следуют Свердловская область (99, –36,9%), Краснодарский край (95, –46,6%), Новосибирская область (75, –34,8%), Республика Башкортостан (73, –16,1%) и Хабаровский край (73, +12,3%). В первом полугодии прошлого года Самарская область была на 11 ­месте.

Доля процедур, инициированных кредиторами, составила 78,9% против 68,5% в первом полугодии 2022 года. Доля ФНС России как заявителя снизилась с 23,7% до 12,0%. Должники по собственной инициативе начали банкротство в 8,7% дел (было 7,4%), работники инициировали 0,3% дел (было 0,5%). Количество реструктуризаций (внешних управлений и финансовых оздоровлений) в первой половине 2023 года составило 35 шт. (94 в таком же периоде 2022-го), а их доля ко всем процедурам, кроме наблюдения, упала до 1,1% с 1,8% в те же ­периоды.

• В 2022 году с апреля по октябрь действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов, введенный постановлением правительства РФ от 28.03.2022 № 497.

По числу обанкротившихся в судебном порядке граждан Самарская область заняла 6 место. Несостоятельными признаны 5363 физических лица, включая индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 22,7%. Первую строчку заняла Москва (7759, +37,0%). За ней следуют Краснодарский край (7746, +36,8%), Свердловская область (6139, +21,0%) и Республика Башкортостан (5790, +13,2%). В прошлом году Самарская область была на 7 строчке рейтинга. Общее количество банкротств граждан в первом полугодии 2023 года выросло на 34,3%, до 162,9 тысячи. В январе-июне 2022 года число банкротств граждан увеличилось на 37,8% к первому полугодию 2021 года до 121,3 тысячи. Как отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин, темпы роста количества банкротств граждан все еще очень высокие. «В какой-то момент неизбежно проявятся ограничения, связанные с загрузкой судов и арбитражных управляющих»,— сказал он.

• За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по июнь 2023 года, несостоятельными стали 916 тыс. граждан.

Должники в первом полугодии 2023 выступили заявителями в 96,5% процедур (95,2% в первом полугодии 2022). Кредиторы инициировали 3,1% дел (3,5 в прошлом году). ФНС России — 0,4% дел (было 1,3%).

Как поясняет Александр Терентьев, судебный эксперт группы Veta, снижение количества компаний-банкротов связано в основном с эффектом низкой базы. «Большинство банкротств, учтенных статистикой, находятся на стадии конкурсного производства. Это «старые» банкротства, то есть начавшиеся, скорее всего, либо в первом квартале этого года, либо еще в прошлом году, когда с апреля по октябрь действовал мораторий, ограничивавший возможность кредиторов подать иск о несостоятельности должника, если он не отказался от применения к себе временного запрета. После завершения сроков действия моратория до конца года оставалось слишком мало времени для того, чтобы сформировалась волна отложенных исков. Куда более точно ситуацию характеризует количество исков и заявлений о намерениях подать соответствующий иск. А количество последних только за первый квартал выросло больше, чем на 7% и продолжает расти. Это значит, что сейчас в конкурсное производство уходят те юрлица, которые не уходили в него из-за действия моратория, так что во втором полугодии 2023 года, скорее всего, мы увидим очень существенный рост числа организаций-банкротов»,— считает Александр Терентьев.

Сабрина Самедова