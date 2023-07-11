Заводы привлекают наемников

В условиях кадрового голода в нижегородской промышленности набирает обороты новая тенденция аутстаффинга, когда сторонние компании набирают себе штат работников и сдают их в наем различным предприятиям под те или иные проекты. Число таких сотрудников уже превысило тысячу человек, в ближайшее время с аутстаффинговыми компаниями планируют заключить контракты четыре завода, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Плюсом подобного найма власти называют отсутствие сокращений персонала на предприятиях, а минусом — отсутствие социального пакета и высококвалифицированных работников. Тем не менее с развитием этого направления правительство готово предоставить компаниям господдержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за дефицита кадров нижегородские заводы готовы брать рабочих в аренду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Из-за дефицита кадров нижегородские заводы готовы брать рабочих в аренду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство Нижегородской области задумалось о предоставлении поддержки и продвижении аутстаффинговых компаний, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, выступая во вторник на сессии «Кадры решают» в рамках промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Кадровая потребность промышленных предприятий региона, по данным портала «Работа России», сегодня оценивается почти в 72 тыс. вакансий, примерно треть из них приходится на оборонную отрасль, подсчитал господин Саносян.

«Если предприятия этим инструментом пользуются, значит им выгодно. Как поддерживать и мотивировать аутстаффинг с точки зрения господдержки — вопрос будущего, но недалекого, потому что это новая форма услуг, которая встречается не в каждом регионе. Но в качестве одной из мер снятия напряженности на рынке труда этот инструмент нужно поддерживать и продвигать», — отметил чиновник.

Механизм аутстаффинга широко распространен в зарубежных странах с развитой экономикой, напомнил господин Саносян.

Его принцип в том, что коммерческая организация набирает себе сотрудников в штат, а затем промышленные предприятия по договору с такими компаниями временно берут их себе под дополнительные загрузки мощностей.

Такие организации несут ответственность перед заказчиком за качество предоставляемых услуг. Тенденция во многом вызвана ростом гособоронзаказа в условиях специальной военной операции и острой нехваткой сотрудников. Кадровый дефицит сегодня испытывают 188 нижегородских предприятий. Как отмечал руководитель областного управления по труду и занятости Игорь Пантюхин, в ближайшие полтора года нижегородской промышленности потребуются 16 тыс. сотрудников, в том числе под новые инвестиционные проекты с учетом расширения преференциальных территорий — особой экономической зоны «Кулибин» и территории опережающего развития «Саров».

По данным Нижегородской службы занятости, дефицит кадров с начала года сократился в полтора раза, до 6 тыс. человек, а текучесть кадров снизилась с 10% до 3–5%, отметили в службе занятости. При этом отток рабочих и специалистов в Москву ввиду близости Нижнего Новгорода к столице продолжается, тогда как региональный рынок труда фактически исчерпан.

В этих условиях предприятия вынуждены не только искать работников в других регионах и странах бывшего СССР, но и переманивать сотрудников друг у друга, конкурируя между собой.

В первую очередь процесс связан с более выгодными условиями труда, ростом доходов и карьерных позиций, говорят промышленники. «Бывает, что предприятия со схожим видом деятельности в двух-трех муниципалитетах начинают борьбу за специалистов, которые сначала переходят на другое предприятие, а затем возвращаются обратно», — отметил Андрей Саносян. При таком постоянном переходе специалистов с одного предприятия на другое и обратно ломает рынок труда. Возникают ситуации, когда сначала на одном предприятии возникает нехватка кадров, потом — на другом. В итоге на всех предприятиях страдает производственный процесс.

По подсчетам правительства Нижегородской области, сегодня в аутстаффинговых компаниях в регионе работают свыше тысячи человек.

Преимуществом такой услуги власти считают отсутствие необходимости предприятиям сначала набирать штат под конкретные задачи, а затем сокращать работников по выполнении заказа.

Главным недостатком аутстаффинга в России считается отсутствие у сотрудников социального пакета и льгот, которые они бы получали при официальном трудоустройстве на завод, а также не всегда высокую квалификацию штата. Региональные власти изучили практику европейских стран. Там механизм аутстаффинга действует для привлечения высококвалифицированной рабочей силы. В Нижегородской области в большей степени через этот механизм планируется наем людей рабочих специальностей.

В рекрутинговой компании HeadHunter отмечают, что в Нижегородской области уровень дефицита кадров, определяемый через соотношение количества резюме к количеству вакансий, достиг максимальных показателей. Комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5–7,9 резюме на одну вакансию. Это говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов — у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствуют о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. В Нижегородской области максимальные значения индекса в текущем году были зафиксированы в марте — 3,4 резюме на вакансию.

В апреле и мае он начал снижаться, а по итогам июня опустился до соотношения 2,4 резюме на вакансию. Это рекордно низкий показатель с начала 2023 года. Данные изменения говорят о тренде на усиление дефицита кадров в регионе.

При этом, по данным рекрутеров, две трети нижегородских компаний намерены до конца года увеличить численность сотрудников и в половине из них говорят, что наиболее проблематично найти людей на позиции производственного линейного персонала.

Роман Рыскаль