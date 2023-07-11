Комитет по благоустройству Петербурга подтвердил факт повреждения зеленых насаждений у Карповки

Комиссия по благоустройству Санкт-Петербурга подтвердила факт повреждения зеленых насаждений в отсутствии порубочного билета на набережной реки Карповки, рассказали 11 июля в пресс-службе комитета. Обсуждается вопрос о привлечении подрядчика ООО «Нескучный сад» к ответственности.

Сотрудники комитета по благоустройству Санкт-Петербурга с проверкой посетили участок набережной реки Карповки между Барочным и Карповским мостами после жалоб от местных жителей. В настоящий момент там ведутся работы по «озеленению» набережной. При этом с мая текущего года от местных жителей поступают жалобы о вырубке уже имеющихся на участке зеленых насаждений.

Комитет выявил нарушение законодательства об охране окружающей среды со стороны подрядчика ООО «Нескучный сад». Согласно ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», компания может быть привлечена к административной ответственности (штраф юрлицам по этой статье от 500 тыс. до 1 млн руб.)

Как следует из паспорта объекта, «озеленение и установка малых архитектурных форм» на набережной Карповки ведутся с 23 мая 2023 года. Заказчиком работ по благоустройству выступает СПб ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района Санкт-Петербурга». По данным госзакупок, на проведение работ выделено около 1,7 млн руб. из городского бюджета.

Текущие работы по благоустройству являются пятым этапом проекта по озеленению набережной Карповки. Первый этап был также реализован ООО «Нескучный сад» в районе Аптекарского моста в 2019 году. В 2020-2021 году эта компания занималась благоустройством сквера Метеорологов на Песочной набережной.

Андрей Кащавцев

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