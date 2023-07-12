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«Мотовилихинские заводы» пытаются получить права на утраченный товарный знак

Входящее в машиностроительный холдинг «Мотовилихинские заводы» ООО «Мотовилиха — Гражданское машиностроение» (МГМ) подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности несколько заявок на регистрацию товарного знака «Мотовилиха».

Фото: Znakoved

Фото: Znakoved

ТМ «Мотовилиха» существует с 1990 года, прежним его владельцем было ПАО «Мотовилихинские заводы». С 2019 года права на торговую марку у МЗ прекращены.

В МГМ подачу знака не комментируют. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что завод регистрирует знак из-за окончания срока его действия. «Срок его действия закончился после начала банкротства МЗ. И стало не до его продления. Теперь настало время»,— пояснил он.

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. МЗ является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.

Сейчас имущественный комплекс МЗ выставлен на торги за 8,4 млрд руб. Основным претендентом на него считается АО «Ремдизель» из Татарстана.

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