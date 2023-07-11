Еще шесть лет на развитие

Апелляционная инстанция оставила в силе решение о продлении «Аграрной строительной компании» на шесть лет срока действия договора развития застроенной территории в уфимском микрорайоне Инорс. Суды пришли к выводу, что застройщик не смог выполнить условия договора в срок из-за бездействия администрации Уфы. В мэрии сообщили, что рассматривают вопрос о подаче кассационной жалобы. Однако юристы полагают, что изменить результат рассмотрения иска вряд ли удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Закирова Фото: Венера Закирова

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязавшей администрацию Уфы продлить срок действия договора развития застроенной территории в микрорайоне Инорс с ООО «Аграрная строительная компания». Спор между застройщиком и городом продолжается уже более двух лет.

Как следует из материалов дела, договор развития квартала, ограниченного Транспортной улицей, бульварами Баландина, Янаби и улицей Фронтовых Бригад (9,8 га), по результатам аукциона первоначально был заключен в 2010 году с МУП «Служба заказчика и технического надзора». Разработанный МУП проект планировки и межевания территории предполагал строительство многоуровневого паркинга, торгово-сервисного комплекса, многоэтажных жилых домов на 72 тыс. кв. м, школы на 320 мест и детского сада на 80 мест. Предполагался снос ветхих одноэтажных домов общей площадью 2,8 тыс. кв. м, гаражей и павильонов. В 2013 году право на реконструкцию квартала получило ООО «Аграрная строительная компания» по договору переуступки. Позже срок действия договора был продлен до февраля 2022 года. Планы компании по застройке в материалах арбитражного дела и в открытых источниках не опубликованы.

ООО «Аграрная строительная компания» зарегистрировано в 2011 году в Москве. Ее бенефициром выступает Вадим Гайдукевич. В 2022 году чистый убыток компании составил 1,4 млн руб. при выручке 5,7 млн руб. Основной вид ее деятельности — подготовка стройплощадок.

В апреле 2021 года компания впервые обратилась в арбитражный суд Башкирии, попросив обязать мэрию продлить срок действия договора до февраля 2028 года. Представитель истца отмечал, что застройщик не смог уложиться в сроки из-за того, что администрация не выполняла свои обязательства, связанные с изъятием у граждан жилых помещений и участков. Из-за отказов мэрии выдать застройщику доверенность, необходимую для изъятия недвижимости, срок исполнения договора развития квартала затянулся, указали в компании.

Суд удовлетворил иск, признав, что по вине мэрии возникла задержка исполнения контракта. Апелляция оставила это решение в силе, но кассация направила дело на новое рассмотрение, указав, что попытки застройщика заставить чиновников принять нужные решения не могут быть признаны активными. Компания ограничилась «нечастыми обращениями» в администрацию и не пыталась признать бездействие мэрии незаконным, указывалось в постановлении.

Повторно рассмотревший спор арбитражный суд Башкирии вновь встал на сторону застройщика. В апелляционной жалобе мэрия просила отменить вынесенное решение, отмечая, что продление договора на шестилетний срок незаконно, так как невозможно изменить условия проведенного аукциона. Администрация также заявила, что исполнение ею своих обязательств по договору «поставлено в зависимость от результатов конкретной деятельности застройщика». Компания не обращалась с ходатайством об изъятии объектов недвижимости и, следовательно, оснований для выдачи ей доверенности не было, подчеркнули в мэрии. Кроме того, истец не обосновал, почему срок договора должен быть продлен именно на шесть лет, отметил ответчик.

Апелляционный суд заключил, что обязательства застройщика по освобождению территории не исполнены по вине администрации, долгое время не выдававшей застройщику доверенность на ведение дел по сносу жилых домов, не решавшей вопросы по изъятию участков и помещений.

В пресс-службе администрации Уфы вчера «Ъ-Уфа» сообщили, что рассматривают вопрос о подаче кассационной жалобы.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отмечает, что на первом круге кассационная инстанция обратила внимание на недостаточную активность застройщика при исполнении договора развития территории с 2014 года. «В ходе нового рассмотрения причины такого длительного бездействия и их уважительность судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы. Это самый уязвимый момент в защите истца, который может привести к повторной отмене вынесенных судебных актов в кассации»,— полагает юрист.

По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, у мэрии низкие шансы отменить постановление. «Из-за бездействия мэрии застройщик не смог оперативно выполнить подготовительные мероприятия для выполнения взятых на себя обязательств»,— полагает он. Он отмечает, что в случае очередной попытки обжаловать решение суды с высокой вероятностью придут к тем же выводам о «деструктивных действиях администрации».

Наталья Балыкова