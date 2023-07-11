Рекультивация не влезла в тариф

Министерству природопользования и экологии Башкирии не удалось обязать бывшего арендатора полигона твердых бытовых отходов в Стерлитамаке компанию «Вториндустрия» его рекультивировать. Арбитражный суд Башкирии отклонил иск ведомства, указав, что расходы на рекультивацию не были включены в тарифы операторов по вывозу мусора. Компания «предпринимала попытки изыскания возможности» получения средств на эти цели, но органы власти республики со своей стороны не разрешили проблему, говорится в решении. Юристы считают решение суда правомерным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полигон в Стерлитамаке заполнен на 99%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Полигон в Стерлитамаке заполнен на 99%

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал министерству природопользования и экологии республики в иске к ООО «Вториндустрия» об обязании разработать проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Стерлитамаке и провести рекультивацию земель на площади около 6 га. Третьими лицами были привлечены ООО «Табигат», Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Росреестра по Башкирии.

Как сообщается в материалах дела, в 2014 году «Вториндустрия» по результатам торгов арендовала полигон у ГУП «Табигат» (в настоящее время ООО). В 2020 году после актуализации территориальной схемы обращения с отходами и с учетом замечания Росприроднадзора минэкологии исключило его из госреестра объектов размещения отходов в связи с заполненностью. В 2021 году Росприроднадзор выпустил приказ об утверждении списка исключенных из гос-

реестра объектов. «Вториндустрия» обжаловала приказ в арбитражном суде республики, однако компании было отказано. В 2022 году срок действия договор аренды истек, и «Вториндустрия» вернула полигон «Табигату».

ООО «Вториндустрия» зарегистрировано в 2011 году в Стерлитамаке. Компания на 83,2% принадлежит супруге совладельца регионального оператора по обращению с ТКО «Эко-сити» Айрата Максадова Эльмире Максадовой, еще 16,7% у Минзили Шахмаевой. Уставный капитал составляет 12 тыс. руб. По итогам 2022 года убыток составил 15 млн руб. при выручке 5,2 млн руб.

ГУП «Табигат» зарегистрировано в 2003 году в Уфе. В 2018 году реорганизовано в ООО. Принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В текущем году в компании по иску «Вториндустрии» было введено внешнее управление. Сумма требований третьей очереди реестра требований кредиторов составляет 16,9 млн руб. Крупнейшим из них является «Вториндустрия» — 16,5 млн руб.

Минэкологии в прошлом году направило «Вториндустрии» претензию с требованием рекультивации, поскольку по договору арендатор обязан провести работы по восстановлению нарушенных земель после окончания эксплуатации полигона. Компания отказала, сославшись на отсутствие источника финансирования. В суде ответчик пояснил, что договор аренды предусматривал обязанность разработать инвестиционную программу по рекультивации, после чего затраты на эти цели должны были быть включены в тарифы. «Понятия „инвестиционная программа по рекультивации“ и „проект рекультивации“ не тождественны», отметили в компании. Кроме того, спорный полигон продолжает эксплуатироваться, указала «Вториндустрия», так как он не был заполнен на проектную высоту. Истец не указал какие-либо нарушения природоохранного законодательства «Вториндустрией», предопределяющие обязанность провести рекультивацию полигона, заявил ответчик.

«Табигат» исковые требования не поддержал, отметив, что решения о закрытии полигона не принято, наоборот, он намерен вновь передать его в аренду.

Суд, отказывая в иске, учел, что в 2020 году «Вториндустрия» просила включить инвестиционную составляющую для рекультивации полигона в предельные тарифы на услуги операторов и регоператоров по обращению с ТКО. В госкомитете Башкирии по тарифам и минэкологии республики в ответ сообщили, что включение расходов на эти цели не предусмотрено постановлением правительства РФ об основах ценообразования в области обращения с ТКО. Таким образом, «Вториндустрия» принимала «все возможные меры по включению в регулируемые цены расходов на рекультивацию», а органы власти Башкирии, напротив, не приняли никаких мер для разрешения ситуации, говорится в решении. При таких условиях суд расценил иск минэкологии как злоупотребление правом. Доказательств заполнения полигона на проектную высоту суду не представлено.

Вчера в минэкологии Башкирии «Ъ-Уфа» оперативный комментарий не предоставили.

Руководитель практики «Экология и природопользование» коллегии адвокатов «Регионсервис» Андрей Переладов считает решение суда правомерным. «Иск не является природоохранным или почвозащитным. Рекультивация является способом возмещения вреда земле путем восстановления ее утраченных свойств. Однако для самого состава вреда нужна противоправность, в данном случае — противоправность землепользования, которой нет»,— отмечает эксперт. По его словам, не исключено, что «Табигат» примет решение об утилизации части отходов для восстановления емкости полигона и его дальнейшей эксплуатации. «Если сам полигон нарушает чьи-то публичные права, в том числе на благоприятную среду обитания, то могут быть заявлены иные иски, направленные на обязание прекратить такое негативное воздействие», — заключил господин Переладов.

Влада Шипилова