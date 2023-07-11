Тайминг следствия

Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции о заключении начальника управления автодорог и транспорта региона Андрея Уголькова под стражу. Господину Уголькову инкриминируется получение взятки в размере 15 млн руб. от представителей ООО «СПК-Групп». Сам он настаивает, что стал жертвой провокации и никаких денег не требовал. По словам защитника Андрея Уголькова, его доверитель был фактически задержан еще 11 июня этого года, но дело было возбуждено в конце этого месяца, а в ИВС его отправили лишь 3 июля. Адвокат считает, что в ходе задержания обвиняемого были допущены процессуальные нарушения, и предлагал изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с нахождением в СИЗО. Но суд в удовлетворении его жалобы отказал.



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Напомним, о задержании Андрея Уголькова 3 июля этого года и его последующем аресте стало известно в минувшую пятницу. По версии СУ СКР по Пермскому краю, подозреваемый через посредника получил 15 млн руб. от представителя ООО «СПК-Групп», которое выполняло контракт по установке светового оборудования на участке Восточного обхода Перми. Как предполагают силовики, эти деньги господин Угольков получил за подписание актов выполненных работ. Показания в отношении начальника управления дал директор ООО Павел Ковыев. Ранее собеседники «Ъ-Прикамье» говорили, что представитель «СПК-Групп» якобы действовал под контролем оперативников. В минувшую среду Свердловский райсуд заключил господина Уголькова под стражу до 2 сентября. Сам обвиняемый вины не признает и считает случившееся провокацией.

О подробностях взаимоотношений Андрея Уголькова с силовиками в ходе заседания апелляционной инстанции рассказал его защитник Артем Лебедев. Как утверждает адвокат, фактическое задержание господина Уголькова произошло 11 июня в здании управления автодорог и транспорта по улице Луначарского, 100. Этому, по данным «Ъ-Прикамье», предшествовала встреча с одним из фигурантов. По словам защитника, мероприятие проводили сотрудники ФСБ, которые увезли руководителя в наручниках, а потом произвели осмотр его квартиры и дачного дома. Затем после опроса Андрея Уголькова отпустили, дело в отношении него в тот момент не возбуждалось, соответственно и мера пресечения не избиралась. «Это крайне нестандартная ситуация»,— говорит господин Лебедев.

По данным адвоката, затем оперативники передали оперативные материалы в СУ СКР по Пермскому краю. 22 июня господин Угольков был опрошен следователем, после чего «снова вернулся к обычным делам». «О следующем вызове к следователю на 3 июля он был уведомлен по телефону, но в семь утра в этот день к Уголькову пришли с

обыском»,— рассказал Артем Лебедев. Как утверждает адвокат, фактически фигурант был задержан утром, но протокол задержания подозреваемого в порядке ст. 91 УПК был оформ­лен только в 13 часов. Он говорит, что основанием для этого стали показания господина Ковыева и еще одного свидетеля. Сама процедура оформления протокола задержания, по мнению защитника, прошла с нарушением. Так, при составлении протокола присутствовал другой адвокат Андрея Уголькова, но в протоколе задержания этот факт никак не отражен.

Из его же речи выяснилось, что следствие считает, будто, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей, а также иным способом помешать расследованию дела. Также, по данным силовиков, Андрей Угольков присматривал себе недвижимость за границей с целью переехать туда на постоянное место жительства. Адвокат говорит, что при обыске у задержанного было изъято около 1 млн руб., а также расписка о получении этой суммы в долг. Деньги, по его информации, он занял на оплату труда юристов. Это, по мнению защитника, подтверждает версию обвиняемого, что уезжать господин Угольков никуда не собирался. Доводы о том, что его подзащитный может скрыться или препятствовать расследованию, Артем Лебедев считает надуманными. В итоге он предложил суду избрать доверителю любую меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО.

Представитель прокуратуры полагает, что оснований для изменения меры пресечения в отношении Андрея Уголькова не имеется. По его словам, обвиняемому инкриминируется особо тяжкое преступление, наказание за которое составляет до 15 лет лишения свободы. Прокурор также отметил, что господин Угольков знаком со свидетелем Павлом Ковыевым. Последний заявил на допросе, что опасается руководителя управления дорог и транспорта. Обоснованность подозрений и основания задержания Андрея Уголькова тщательно проверены судом первой инстанции. В итоге добиться изменения меры пресечения Андрею Уголькову не удалось.

Дмитрий Астахов