Сплошное расстройство

После начала СВО, с апреля 2022 года по апрель 2023-го, в Пермском крае продажи квартир по договорам долевого участия упали на 30%, сообщили на конференции в федеральном портале «Единый ресурс застройщиков». По разным данным, за год новостройки в регионе подорожали на 11–15%, такой рост эксперты назвали аномальным. На падение продаж пермские девелоперы отреагировали, снижая темпы вывода новых проектов и сокращая среднюю площадь квартир. Сейчас спрос на жилье снова растет, говорят участники рынка и прогнозируют «неизбежный» дефицит предложения, если на квартиры снова не упадет спрос.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На конференции федерального портала «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ), состоявшейся в Перми, региональные девелоперы обсудили ситуацию в отрасли с начала СВО. По словам руководителя ЕРЗ Кирилла Холопика, год назад участники рынка прогнозировали падение спроса на первичное жилье из-за кризиса в пределах 25%. Однако за период со II квартала 2022 года по I квартал 2023-го продажи квартир по договорам долевого участия в Прикамье упали на 30% (продано 9 тыс. квартир) по сравнению с аналогичным периодом 2021–2022 годов. В РФ продажи квартир по договорам долевого учас­тия за этот срок сократились на 35% (557 тыс. квартир). Сейчас, по мнению господина Холопика, продажи жилья восстанавливаются.

В 2022 году и в начале 2023-го пермские застройщики выводили на рынок новые объекты в одинаковых объемах, отметил руководитель ЕРЗ. Однако количество заключений экспертизы проектной документации, выданных в Пермском крае в 2022 году, упало на 43,3% год к году, в этом году показатель сократился на 50,9%. «Можно сделать вывод, что в 2024 году в ЕИСЖС (Единая информационная система жилищного строительства.— «Ъ-Прикамье») будет невозможно выводить новые проекты прежними темпами. У застройщиков не будет столько же объектов, как раньше, которые получат положительное заключение экспертизы. Получается, на падение спроса рынок отреагировал снижением темпов вывода новых проектов»,— подчеркнул Кирилл Холопик. При этом к началу «периода турбулентности» в экономике и в мире девелоперы имели большой объем проектов, уже получивших положительное заключение экспертизы. В дальнейшем рынок ждет «неизбежный» дефицит предложения, если на жилье снова не упадет спрос, уверен господин Холопик. Кроме того, из-за кризиса девелоперы сократили среднюю площадь квартир — с 48,1 кв. м в 2022 году до 44, 2 кв. м в 2023-м.

Рост цен на жилье в Прикамье глава портала ЕРЗ назвал аномально высоким: за год средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке региона выросла на 15,3% (108,9 тыс. руб.), тогда как в РФ новостройки подорожали на 5,7% (133,5 тыс. руб. за 1 кв. м).

Руководитель направления по работе с застройщиками в ПФО и ЮФО сервиса «Метр квадратный» Руслан Фазылов назвал другие данные роста цен: по состоянию на I квартал 2023 года средняя стоимость новостроек в Перми составляла 120,7 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 11,3% больше, чем год назад. Вторичное жилье за этот же период подорожало на 17,4% (95,9 тыс. руб. за 1 кв. м). Динамика цен на жилье в столичных городах была не такой значительной. В Москве новостройки подешевели на 1,5%, а в Санкт-Петербурге подорожали на 7%. Вторичное жилье в Москве подешевело на 9%, и на 8% — в Санкт-Петербурге.

Руководитель департамента маркетинга ПМД Артем Савельев рассказал, что количество проданных группой квартир с апреля 2022 года по апрель 2023-го упало менее чем на 8%, а в июле 2022-го — июне 2023 года даже выросло на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2021–2022 годов. Господин Савельев обратил внимание на периоды пониженного спроса в 2022 году, в 2023-м ситуация нормализовалась. По мнению собеседника, по итогам 2023–2024 годов в Перми не ожидается сокращения объемов строительства многоквартирного жилья. К примеру, ПМД намерен сдать по итогам года около 80 тыс. кв. м жилья, тогда как в среднем группа сдает примерно 40 тыс. кв. м в год.

По данным ЕРЗ, несмот­ря на сложности, в отрасли внед­ряются новые технологии и подходы, и Пермский край по этим показателям имеет сильные позиции. По средней оценке потребительских качеств ЖК среди регионов РФ Прикамье заняло 11-е место, опередив Татарстан, Орловскую область и другие территории. В частности, в числе основных трендов в девелопменте участники пермского рынка назвали архитектурную подсветку фасадов, разновысотные дома в ЖК, места под внешние блоки кондиционеров в фасаде новостроек и прочее. Девелоперы также увеличивают в домах количество машино-мест на одну квартиру, обустраивают дворы без машин, занимаются озеленением и ланд­шафтным дизайном придомовых пространств. В квартирах распространены гардеробные, а показания счетчиков автоматизированно передаются в УК. Отдельно участники конференции отметили сокращение точечной застройки, распространение комп­лексного строительства, а также снижение высоты домов (в среднем с 16,5 этажа в 2022 году высотность домов в Прикамье в 2023-м сократилась до 11,4 этажа).

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин посетовал, что из-за изменившихся Правил по землепользованию и застройке ряд комплексов компании приходится проектировать более низкой высоты, чем они могли быть ранее, то есть восьмиэтажными. «Рядом стоят прекрасные ЖК, которые играют своей разновысотностью. И теперь я вынужден, чтобы хоть как-то экономику „вытащить“, сделать их восьмиэтажными. Тренд разновысотной застройки, по которому мы идем впереди, мы собственными руками начинаем губить»,— заявил господин Суетин.

Комментируя тренды внешнего облика новостроек, первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин обратился к девелоперам. Он пояснил, что строительная отрасль города вступает в новый период, когда с сентября власти начнут согласовывать архитектурно-градостроительный облик домов. «Я очень надеюсь, что эти элементы регламента будут неотъемлемой составной частью тех трендов и желаний потребителей, которые просто документально зафиксируют. Я знаю, что многие из вас давно их опередили, и остальным согласование архитектурно-градостроительного облика поможет быть с вами наравне. А вы еще пойдете вперед, закладывая новые тренды для всей России»,— подчеркнул главный архитектор Перми.

Евгения Ахмедова