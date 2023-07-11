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В Екатеринбург заходит новый застройщик «Кургансельстрой»

В Екатеринбург заходит новый застройщик из Кургана «Кургансельстрой». Компания будет строить жилье в уральской столице вместе «Гринвич недвижимость». Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, на выставке «Иннопром» компании подписали трехстороннее соглашение о финансировании строительства на новых площадках в Екатеринбурге

Отмечается, что Сбербанка готов предоставлять проектное финансирование на строительство на новых площадках «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Общество Малышева 73»). Так, финансирование получит совместный проект компании «Гринвич недвижимость» и курганского застройщика по строительству новой очереди ЖК River Park (строится на Уктусе).

Общая площадь застройки — 40 тыс. кв. м, объем кредитования составит порядка 3,5 млрд руб. ЖК планируют построить в формате — «участок под ключ». Формат предполагает, что Гринвич недвижимость» подготавливает земельные участки: разрабатывает концепцию застройки, получает разрешительные документы и строит сети. Сбербанк предоставляет на эти участки проектное финансирование для застройщиков. «В этом году у наших партнеров появилась возможность купить землю со всеми документами, разрешением на строительство и одобренным кредитом на строительство. То есть выходить на строительную площадку сразу после покупки участка. Это существенно снижает риски застройщика»,— директор по развитию Общества «Малышева 73» Михаил Губин.

Почему федеральные и региональные застройщики решили строить в Екатеринбурге

По словам генерального директора «Кургансельстрой» Евгения Соснина, такой формат дает возможность зайти на рынок Екатеринбурга в сжатые сроки.

«Екатеринбург — это современный и динамично развивающийся город, многие застройщики хотят реализовать здесь свои проекты. Появление новых игроков на строительном рынке столицы Урала ведет к повышению конкуренции не только по стоимости, но и по технологическим решениям, которые применяются в строительстве»,— рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

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