В Екатеринбург заходит новый застройщик «Кургансельстрой»

В Екатеринбург заходит новый застройщик из Кургана «Кургансельстрой». Компания будет строить жилье в уральской столице вместе «Гринвич недвижимость». Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, на выставке «Иннопром» компании подписали трехстороннее соглашение о финансировании строительства на новых площадках в Екатеринбурге

Отмечается, что Сбербанка готов предоставлять проектное финансирование на строительство на новых площадках «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Общество Малышева 73»). Так, финансирование получит совместный проект компании «Гринвич недвижимость» и курганского застройщика по строительству новой очереди ЖК River Park (строится на Уктусе).

Общая площадь застройки — 40 тыс. кв. м, объем кредитования составит порядка 3,5 млрд руб. ЖК планируют построить в формате — «участок под ключ». Формат предполагает, что Гринвич недвижимость» подготавливает земельные участки: разрабатывает концепцию застройки, получает разрешительные документы и строит сети. Сбербанк предоставляет на эти участки проектное финансирование для застройщиков. «В этом году у наших партнеров появилась возможность купить землю со всеми документами, разрешением на строительство и одобренным кредитом на строительство. То есть выходить на строительную площадку сразу после покупки участка. Это существенно снижает риски застройщика»,— директор по развитию Общества «Малышева 73» Михаил Губин.

По словам генерального директора «Кургансельстрой» Евгения Соснина, такой формат дает возможность зайти на рынок Екатеринбурга в сжатые сроки.

«Екатеринбург — это современный и динамично развивающийся город, многие застройщики хотят реализовать здесь свои проекты. Появление новых игроков на строительном рынке столицы Урала ведет к повышению конкуренции не только по стоимости, но и по технологическим решениям, которые применяются в строительстве»,— рассказал заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

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