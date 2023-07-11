МегаФону присвоен кредитный рейтинг на уровне ААА

Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили ПАО «МегаФон» рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале. Прогноз по рейтингу — стабильный. Решение обусловлено более сильными позициями компании на рынке мобильной связи по сравнению с конкурентами.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «МегаФон» до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций, выпущенных компанией, также установлен на уровне ААА (RU).

Повышение рейтинга МегаФона обусловлено улучшением бизнес-профиля компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам 2022 года в ключевом сегменте бизнеса — мобильной связи — в сравнении с основными конкурентами, а также с повышением качественной оценки долговой нагрузки компании, говорится в сообщении АКРА.

Агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» на уровне ruAAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный. Эксперты агентства отметили, что стратегия МегаФона с концентрацией на развитии телеком-бизнеса позволяет занимать лидирующие позиции на рынке мобильной связи и позитивно влияет на финансовое состояние оператора, несмотря на внешние факторы.

По оценке агентства, МегаФон наращивает число абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. Финансовые риски компании оценены на низком уровне. При этом на рейтинговую оценку также повлияли уровень долговой нагрузки, показатели рентабельности и достаточный уровень прогнозной ликвидности.

«Мы активно работаем над повышением эффективности бизнеса. Основной фокус компании сосредоточен в телеком-сегменте. За прошедший год мы провели реструктуризацию активов — приобретали компании, связанные с телеком-направлением, отвечающие нашим ключевым задачам, и отказались от непрофильных. Мы видим, что эксперты рейтинговых агентств также отметили эффективность этого подхода и оценили сильные позиции МегаФона среди конкурентов, присвоив максимальный рейтинг»,— отметил финансовый директор МегаФона Денис Федотов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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ПАО МегаФон, www.megafon.ru