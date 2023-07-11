Бывшего воронежского полицейского будут судить за пособничество в краже на 18 млн рублей

Воронежское управление СКР завершило расследование уголовного дела о пособничестве в краже на сумму более 18 млн руб. (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении бывшего оперуполномоченного ГУ МВД по Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2019 году полицейский участвовал в проведении оперативно-разыскных мероприятий в Ростовской области. Там он познакомился с ранее судимым местным жителем, с которым договорился совершить кражу у одной из «обеспеченных семей» Воронежа.

«С этой целью полицейский вошел в доверие к потерпевшим, проживающим в частном доме, инициировал с ними хорошие соседские отношения и смог выяснить все обстоятельства, которые облегчат совершение преступления», — рассказали в управлении СКР. Там добавили, что эту информацию оперуполномоченный передал своему подельнику, «сообщив удобное время для совершения кражи, когда хозяева будут отсутствовать дома».

В июле 2021 года ростовчанин вместе с двумя неустановленными лицами проник в жилище потерпевших и похитил «ценное имущество». Затем они скрылись с места преступления на автомобиле правоохранителя и поделили «добычу» с ним.

Ростовчанина и оперуполномоченного задержали. Ранее судимого мужчину приговорили к шести годам лишения свободы по статье о краже (п «б», ч.4 ст. 158 УК РФ). Дело уволенного в октябре 2021 года полицейского теперь передано в суд.

Алина Морозова

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