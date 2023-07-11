Саратовские производители будут поставлять рыбу в крупную торговую сеть

Саратовские рыбоводы обсудили с представителями ПАО «Магнит» перспективы сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития. Встреча прошла при поддержке областного минсельхоза.

20 представителей отрасли проконсультировались насчет условий вхождения в федеральную сеть. В «Магните» оценили качество предлагаемого товара и широкий ассортимент «рыбы на льду».

«Это первый этап большой совместной работы. Цель — вывести продукцию региональных поставщиков рыбы не только на полки торговой сети Саратовской области, но и других регионов России», — процитировали в минэкономразвития директора саратовского филиала «Магнита» Максима Сотникова.

Рыбоводам в индивидуальном порядке огласят список востребованных сетью позиций, ознакомят с предполагаемыми объемами поставок, логистикой и ценами. Представители «Магнита» запланировали выезды на предприятия.

Дарья Васенина