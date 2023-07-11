Игрок ФК «Урал» Рамазан Гаджимурадов перешел в аренду «Ротору»

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рамазан Гаджимурадов перешел в аренду волгоградскому «Ротору», сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Урал" Рамазан Гаджимурадов (в центре)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игрок команды "Урал" Рамазан Гаджимурадов (в центре)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рамазан Гаджимурадов перешел в ФК «Урал» в 2021 году. За время пребывания в клубе он вышел на поле 45 раз и забил четыре мяча. В феврале 2023 года «Урал» отдал футболиста в аренду махачкалинскому «Динамо», где игрок провел 10 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тыс. евро.

Ранее Виктор Гончаренко высказывался о причинах аренды 25-летнего футболиста: «У него есть хорошие качества, но он должен что-то поменять в себе, чтобы приносить пользу команде». По его мнению, игроку не удалось поймать «химию команды» и понять структуру игры.

На прошедшей неделе в «Урал» перешел бразильский защитник Итало.

В первом матче нового сезона «Урал» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 22 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».

Виталий Красиков

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