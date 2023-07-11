«Эту историю вряд ли быстро забудут»

В Южной Корее попросят Международный олимпийский комитет расследовать дело фигуристки Аделины Сотниковой. Спортсменка в одном из интервью призналась, что в ее пробе нашли допинг. Теперь Сеул требует повторного расследования. Дело в том, что серебряную медаль на Играх в Сочи тогда завоевала кореянка Ким Ён А. И в том случае, если у россиянки отберут медаль, спортсменка из Южной Кореи станет олимпийской чемпионкой. Есть ли шанс лишить Аделину Сотникову «золота», разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Язык мой — враг мой»,— говорили мудрецы и были совершенно правы. Есть вещи, о которых лучше не вспоминать, особенно сейчас, в момент массового отстранения российских спортсменов от любых международных турниров. Да, времена обвинения наших атлетов в допинге прошли, и на повестке — другие темы, но борцы с запрещенными препаратами никуда не делись. Им нужно отрабатывать выделенный бюджет, так что они бдят и готовы схватиться за любую возможность, чтобы привлечь к себе внимание.

Например, недавно вышла новая книга Григория Родченкова, помните такого? Его именем даже назвали закон, по которому люди, совершившие допинговые преступления в любой точке мира, могут быть привлечены к уголовной ответственности в США.

До сих пор WADA разбирает дело фигуристки Камилы Валиевой, которую хотят лишить золотой медали командного турнира в олимпийском Пекине. Тема активно муссируется в прессе, и, конечно, журналисты задают вопросы по этому поводу известным спортсменкам. Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова тоже решила порассуждать на эту тему на YouTube:

«Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, у меня должен был быть суд. Все это тоже должно было быть, но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и с ней все было хорошо. А тут другая история».

Слова девушки вызвали настоящую бурю, особенно в Южной Корее, где всегда считали, что их фигуристку в Сочи просто засудили. Естественно, историю с удовольствием подхватила европейская пресса. Кончилось тем, что Корейское антидопинговое агентство выступило с заявлением.

«После того, как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что не могли найти в прошлом».

Конечно, после таких слов становится тревожно, особенно после того, как выпуск шоу вдруг пропал из YouTube. Ведь мы не раз были свидетелями того, как действует WADA. Но в этот раз скандал, к разочарованию Сеула, закончится быстро, уверен спортивный юрист Артем Пацев, который знает подробности всего, что происходило с пробой Сотниковой в Сочи:

«Никаких серьезных шансов на то, чтобы пересмотреть итоги в части выступления спортсменки, конечно, нет, потому что никакого допинга у нее никогда не находили. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда это признала.

И на самом первом этапе все подозрения, даже не обвинения, были сняты. Ее дело не дошло даже до рассмотрения в этой комиссии, не говоря уже о дальнейших каких-то разбирательствах».

Так что российская чемпионка, рассказывая о своих пробах, даже не представляла, как все происходило в реальности. И юридически сделать что-либо со спортсменкой чиновники не смогут, но, несмотря на это, историю вряд ли быстро забудут. Так что это хороший урок всем российским атлетам — будьте аккуратнее, откровенничая с представителями прессы, особенно если вы не слишком хорошо разбираетесь в том, о чем говорите.