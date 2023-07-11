В воронежский крематорий начали поставлять урны из Индии вместо итальянских

АО «Воронежское похоронное бюро» (ВПБ; 25% плюс одна акция — у мэрии) сообщило, что в крематорий начали поставлять урны для праха из Индии. Первые образцы прибыли на этой неделе: пробная партия состоит из изделий трех видов, выполненных из металла.

До санкций в крематорий поставлялись керамические урны из Италии. Как отметило руководство крематория, предложение по урнам в новых условиях практически ничего не потеряло: «В России производство этих изделий находится на хорошем уровне и постоянно совершенствуется. Сейчас в крематорий привозятся урны из Москвы, Брянска, Екатеринбурга».

Индийские урны стоят от 20 тыс. руб. В ВПБ уточнили, что 50% клиентов крематория приобретают деревянные урны, 5% — пластиковые,12% — металлические, а 3% — керамические или стеклянные.

В конце прошлого года воронежский крематорий из-за санкций был вынужден приостановить работу на месяц. В начале декабря прием заявок на кремацию после ремонта чешской печи возобновился.

Сергей Толмачев

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