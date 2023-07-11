В Краснодаре присяжные признали пенсионера виновным в убийстве 8-летней девочки

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда единогласно признала жителя станицы Ленинградской виновным в убийстве 8-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры и объединенная пресс-служба судов края.

Подсудимый Николай Мишин в январе 2021 года был оправдан, но апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор.

Расследование исчезновения и убийства девочки в поселке Звезда Ленинградского района вело следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Девочка пропала в июне 2016 года, в январе 2020 года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Проверив информацию, следователи обнаружили тело девочки и задержали пенсионера Николая Мишина. Мужчина сначала сознался в преступлении, пояснив, что девочка жила в соседнем доме, она несколько раз забегала к нему во двор, чем разозлила пенсионера. Мужчина ударил ребенка кувалдой по голове, а затем вывез труп в поле и закопал. В ходе следствия Николай Мишин поменял показания, сообщив, что на самом деле девочку якобы насмерть сбил на машине его брат, который впоследствии скончался. О месте захоронения тела Николая Мишину якобы было известно от родственника, он лишь нарисовал схему поисков на стене дома, чтобы тело нашли сотрудники полиции.

В январе 2021 года присяжные оправдали Николая Мишина, сочтя его вину недоказанной. Прокурор края Сергей Табельский добился отмены оправдательно приговора, дело было рассмотрено заново и завершилось обвинительным вердиктом, на основании которого суд в ближайшее время вынесет приговор.

Анна Перова, Краснодар