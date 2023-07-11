Правоохранительные органы арестовали возможного участника убийства Станислава Ржицкого

Сотрудники СКР, ФСБ и полиции задержали мужчину 1959 года рождения, который может быть причастен к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого, сообщает следственный комитет России. В отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия.

Следственный комитет РФ сообщил, что в качестве подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко, 1959 года рождения. При задержании обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство.

Заместитель отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислав Ржицкий был убит утром 10 июля во время пробежки в краснодарском парке «Затон», в районе дворца спорта «Олимп». Убийца выпустил в него четыре пули, от чего потерпевший скончался на месте. Станислав Ржицкий был назначен на должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара в октябре 2022 года. Ранее он служил в ВМФ России в должности командира подводной лодки «Краснодар».

Анна Перова, Краснодар