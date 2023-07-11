На Кубани разница в стоимости жилья в новостройках и на вторичке составляет в среднем 16,3%

Кубань вошла в тройку субъектов РФ с наименьше разницей в стоимости жилья в новостройках и на вторичном рынке с показателем 16,3%. Об этом сообщает сервис «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По итогам изучения стоимости квадратного метра в крупнейших регионах России аналитический центр «Домклик» пришел к выводу о том, что в среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройке на 40,7% выше, чем на вторичном рынке. При этом в крупнейших регионах разрыв между ценами ниже среднего значения.

Менее всего разница заметна в Москве (1,9%). За столицей следуют Московская область (16,2%) и Краснодарский край (16,3%). После них идут Новосибирская (19,3%) и Воронежская области (20,8%), а также Санкт-Петербург (21,4%).



Сервис приводит мнение главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, который объясняет разрыв в цене квадратного метра в первую очередь разницей в качестве первичного и вторичного жилья. Он отмечает, что в регионах, где объемы нового строительства выше исторически, этот разрыв в цене, как правило, меньше, потому что на вторичном рынке намного больше новых квартир.

Исследование также показало, что расхождение в стоимости квадратного метра на первичке и вторичке менее выраженное в регионах, где есть города-миллионники.

Ранее также сообщалось, что, по данным платформы «Авито Недвижимость», Краснодар занял третье место среди российских городов-миллионников по темпу годового роста средней стоимости объектов в новостройках.

Краснодар занял третье место в РФ по темпам роста стоимости жилья в новостройках Первое место в этом рейтинге занял Омск, во втором квартале 2023 года средняя стоимость объекта в городе зафиксирована на отметке 5,78 млн руб., что на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второе – Красноярск, там стоимость лота за год поднялась на 27,8%, до 6,71 млн руб. В Краснодаре стоимость недвижимости в новостройках выросла на 25,6% до 6,71 млн руб. Читать далее

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram