Производство говядины на Ставрополье выросло на 1,7% в январе-мае 2023 года

За первые пять месяцев 2023 года на территории Ставропольского края было произведено 13,3 тыс. т говядины, что на 1,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Отмечается, что 3,7 тыс. т мяса было выпущено в сельскохозяйственных предприятиях, 7,1 тыс. т — в частных хозяйствах и 2,5 тыс. т — в фермерских хозяйствах.

Отмечается, что положительная динамика достигнута благодаря мерам господдержки. В текущем году на развитие отрасли направлено 143,6 млн руб. субсидий.

«С начала 2023 года развитие отрасли подкрепилось новым видом государственной поддержки. Из общего объема бюджета выделяется 65 млн руб. субсидий на возмещение части затрат на производство крупного рогатого скота не старше 24 месяцев, направленного на убой на собственную переработку и реализованного на убой перерабатывающими организациями»,— цитирует пресс-служба словам заместителя министра сельского хозяйства Виктора Фетисова.

Также благоприятно на производство говядины влияет применение энергосберегающих технологий хозяйствами, практика туровых отелов и пастбищное содержание скота.

Анастасия Назарова